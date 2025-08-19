Быстров про «Зенит»: «Если хотят в говнофутбол играть — это их проблема. Не имеет права “Зенит” играть в три центральных защитника с таким составом»

— Это бред. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника.
— А если не получается в четыре? — сказал Дмитрий Шнякин.
— Не получается, потому что не сильнейшие на поле в стартовом составе! Мостовой сильнее Педро? Сильнее. Он на замене!
Если «Зенит» хочет вот в этот говнофутбол играть, ну, это их проблема. Я считаю, что с таким составом играть в три центральных защитника, блин, это просто, не знаю, бред. Это мягко сказано, — сказал Быстров.
