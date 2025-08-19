Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.05
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
11.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Пафос
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.00
П2
2.55
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Брюгге
3
Все коэффициенты
П1
80.00
X
23.00
П2
1.02
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Быстров про «Зенит»: «Если хотят в говнофутбол играть — это их проблема. Не имеет права “Зенит” играть в три центральных защитника с таким составом»

Экс-футболист петербургского клуба прокомментировал переход сине-бело-голубых на схему с тремя центральными защитниками во втором тайме матча со «Спартаком» (2:2).

Источник: Спортс"

— Это бред. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника.

— А если не получается в четыре? — сказал Дмитрий Шнякин.

— Не получается, потому что не сильнейшие на поле в стартовом составе! Мостовой сильнее Педро? Сильнее. Он на замене!

Если «Зенит» хочет вот в этот говнофутбол играть, ну, это их проблема. Я считаю, что с таким составом играть в три центральных защитника, блин, это просто, не знаю, бред. Это мягко сказано, — сказал Быстров.

Быстров об одном россиянине в составе «Зенита»: «Бред и тихий ужас. Энрике не готов — в старте, Жерсон пешком ходит, Педро с мячом возится. Зачем Семак тихоходов этих ставит?».

