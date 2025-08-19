Исак о ситуации в «Ньюкасле»: «Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Перемены пойдут на пользу всем, а не только мне»

Меня сегодня нет на церемонии. Учитывая все происходящее, мне показалось неуместным там находиться. Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свои версии событий, хотя они и знают, что они не отражают того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями.