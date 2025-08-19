Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ференцварош
1
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
39.00
X
4.90
П2
1.29
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.20
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Рейнджерс
2
:
Брюгге
3
Все коэффициенты
П1
42.00
X
23.00
П2
1.03
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Исак о ситуации в «Ньюкасле»: «Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Перемены пойдут на пользу всем, а не только мне»

Ранее «сороки» не продал форварда в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов и бонусы, после чего швед отказался играть за клуб и тренироваться с командой.

Источник: Спортс"

Сегодня Исак попал в символическую сборную прошлого сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). 25-летний футболист пропускает церемонию.

«Я горжусь тем, что мои коллеги отметили меня местом в символической сборной Премьер-лиги сезона-2024/25 по версии PFA. Прежде всего я хочу поблагодарить своих партнеров по команде и всех в “Ньюкасле”, кто поддерживал меня на протяжении всего пути.

Меня сегодня нет на церемонии. Учитывая все происходящее, мне показалось неуместным там находиться. Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свои версии событий, хотя они и знают, что они не отражают того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями.

Реальность такова, что обещания были даны, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти проблемы возникли только сейчас, — это обман.

Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Именно так обстоят дела у меня сейчас, и именно поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне", — написал Исак.