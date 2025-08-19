Исак о ситуации в «Ньюкасле»: «Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Перемены пойдут на пользу всем, а не только мне»

Сегодня Исак попал в символическую сборную прошлого сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). 25-летний футболист пропускает церемонию.
«Я горжусь тем, что мои коллеги отметили меня местом в символической сборной Премьер-лиги сезона-2024/25 по версии PFA. Прежде всего я хочу поблагодарить своих партнеров по команде и всех в “Ньюкасле”, кто поддерживал меня на протяжении всего пути.
Меня сегодня нет на церемонии. Учитывая все происходящее, мне показалось неуместным там находиться. Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свои версии событий, хотя они и знают, что они не отражают того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями.
Реальность такова, что обещания были даны, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти проблемы возникли только сейчас, — это обман.
Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Именно так обстоят дела у меня сейчас, и именно поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне", — написал Исак.