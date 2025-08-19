Винисиус упал в штрафной «Осасуны» в конце 1-го тайма — судья не назначил пенальти, несмотря на требования бразильца. Итурральде прокомментировал: «Ничего не было»

На 44-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после того, как Энзо Бойомо несильно прихватывал его руками, и стал апеллировать к судье, требуя назначить пенальти. Адриан Кордеро Вега не стал присуждать мадридцам право на одиннадцатиметровый.
«Ничего не было», — прокомментировал ситуацию бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
На 46-й минуте Бойомо наступил на ногу бразильцу недалеко от штрафной. Судья не наказал камерунца.
«Это желтая, но не из-за [грубости] наступа. Это срыв перспективной атаки. Нет никаких сомнений в том, что это фол и предупреждение», — сказал Итурральде.
Фото6 кадры из трансляции DAZN.