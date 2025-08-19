Винисиус упал в штрафной «Осасуны» в конце 1-го тайма — судья не назначил пенальти, несмотря на требования бразильца. Итурральде прокомментировал: «Ничего не было»

На 44-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после того, как Энзо Бойомо несильно прихватывал его руками, и стал апеллировать к судье, требуя назначить пенальти. Адриан Кордеро Вега не стал присуждать мадридцам право на одиннадцатиметровый.