Пиняев об отказе от перехода в ЦСКА: «Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в “Локомотиве”. А предложения от европейских клубов не приходили»

Сообщалось, что армейцы воспользовались пунктом об отступных, прописанным в контракте вингера с «Локомотивом», но сам футболист отказался от трансфера.

— Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этот момент думал, были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?

— Ну вы же видите. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью. Поэтому вопросы излишни на эту тему.

— Верно ли, что именно ты принимал решение по ЦСКА?

— Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

— Есть мнение, что из ЦСКА сложнее уехать в Европу, нежели из «Локомотива».

— Разницы помимо будущей цены нет. Не вижу смысла об этом говорить. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из‑за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву». На данный момент я это чувствую, — сказал 20-летний футболист.