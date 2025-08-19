«Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов. «Кристал Пэлас» не отпустит хавбека, пока не найдет замену (Бен Джейкобс)

Сумма сделки составит 60 миллионов фунтов. «Орлы» не отпустят игрока, пока не найдут ему замену.
В прошлом сезоне АПЛ Эзе провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика — здесь.
«Шпоры» достигли принципиальной договоренности с «Кристал Пэлас» о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Бен Джейкобс.
