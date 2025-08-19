Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Рафинья о церемонии «Золотого мяча»: «Даже быть там — уже победа для меня, учитывая все, через что я прошел»

— Люди считают, что вы будете одним из претендентов на «Золотой мяч» в этом сезоне. Что вы об этом думаете?

Источник: Спортс"

— Сделаю все, что в моих силах, чтобы играть лучше, чем прежде.

— Увидим ли мы вас в Париже в сентябре?

— Слушайте, учитывая все, через что я прошел в своей карьере, даже быть на этой церемонии — уже победа для меня. Одна из главных в профессиональной жизни. Это не та цель, которую я для себя определил, моя цель — быть лучше, чем вчера, чем в прошлом сезоне, Так что если я на церемонии вручения «Золотого мяча» — это уже победа для меня, — сказал вингер «Барселоны» в интервью, которое France Football взял у него в январе.