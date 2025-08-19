Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак Тм
2
:
Металлург Лп
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Динамо Ст
1
:
Ангушт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кубань
1
:
ПСК
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Калуга
0
:
Амкал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Кубань Холдинг
0
:
Нарт Ч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом “Зенита”, насколько я знаю»

— В чем причины кризиса «Зенита»?

Источник: Спортс"

— Пока чемпионский график у «Балтики» и «Крыльев Советов». До конца мая времени много, будет и зимняя пауза. Понятно, что все команды будут прибавлять.

У «Зенита» появился ключевой игрок в середине поля [Жерсон], который вообще не отдыхал. Конечно, ему нужно время. Не ставить его невозможно, но видно, что он пока не до конца готов. Нужно определенное время, чтобы наладить игру. Плюс есть определенные проблемы с центром обороны.

Сейчас у них объективные причины, почему они не показывают свой лучший футбол. Но все решаться будет весной следующего года.

Есть проблемы и у Глушенкова. Он сейчас сел в запас и, насколько я знаю, у Максима есть большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом.

Сумеет ли он эти проблемы решить или нет — вопрос сложный. Клуб делает все возможное, чтобы ему помочь, но результат зависит только от Максима.

Не удивлюсь, если в обозримом будущем он будет продолжать оставаться в запасе. Когда ты теряешь игрока таким образом, это ставит тренера в определенные рамки, — сказал комментатор «Матч ТВ».