Группа приезжих избила футболиста в Подмосковье, заявили в СК

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Группа приезжих избила участника футбольного клуба в подмосковном Щелково, возбуждено уголовное дело, председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщили в ведомстве.
Во вторник полиция задержала трех подозреваемых в избиении 20-летнего футболиста любительского ФК «Русская община Щёлково» Арсения Ершовича. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на футболиста напала толпа мужчин. От удара в челюсть Ершович упал на асфальт и ударился головой, после чего сразу потерял сознание, но оппоненты продолжили добивать его в таком состоянии, пока их не остановили люди. Футболист был госпитализирован с серьезными травмами.
«Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения приезжими молодого человека в Московской области. В соцмедиа сообщается, что в городе Щелково группа приезжих избила молодого парня, участника футбольного клуба», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
По данным правоохранителей, причиной конфликта стал ранее забитый гол в ворота команды, за которую играли приезжие.
Главным следственным управлением СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В Следственном комитете отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.