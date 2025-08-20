Группа приезжих избила футболиста в Подмосковье, заявили в СК

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.55
П2
2.13
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.55
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.49
П2
2.46
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.34
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
13.50
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.49
X
4.56
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.18
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2

Группа приезжих избила футболиста в Подмосковье, заявили в СК

СК: группа приезжих избила участника футбольного клуба Ершовича в Щелково.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Группа приезжих избила участника футбольного клуба в подмосковном Щелково, возбуждено уголовное дело, председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщили в ведомстве.

Во вторник полиция задержала трех подозреваемых в избиении 20-летнего футболиста любительского ФК «Русская община Щёлково» Арсения Ершовича. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на футболиста напала толпа мужчин. От удара в челюсть Ершович упал на асфальт и ударился головой, после чего сразу потерял сознание, но оппоненты продолжили добивать его в таком состоянии, пока их не остановили люди. Футболист был госпитализирован с серьезными травмами.

«Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения приезжими молодого человека в Московской области. В соцмедиа сообщается, что в городе Щелково группа приезжих избила молодого парня, участника футбольного клуба», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.

По данным правоохранителей, причиной конфликта стал ранее забитый гол в ворота команды, за которую играли приезжие.

Главным следственным управлением СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В Следственном комитете отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.