УЕФА разрешил «Барсе» начать выступление в ЛЧ на выезде, чтобы подготовить «Камп Ноу». Все домашние матчи общего этапа должны проходить на одном стадионе

Отмечается, что команды должны проводить все домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов на одном стадионе — таким образом, «Барселона» должна будет провести все 4 матча этой стадии на «Олимпик Льюис Компанис», если «Камп Ноу» не будет готов принять их. Клуб должен сообщить УЕФА место проведения матчей ЛЧ не позднее 28 августа.