Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.57
П2
7.42
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.43
П2
4.90
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.97
П2
2.06
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2

Кордоба о критике из-за реализации: «Некоторые журналисты слишком много говорят. Посмотрите на мою работу на поле»

Нападающий «Краснодара» сделал дубль в матче Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (6:0).

Источник: Спортс"

— Статический портал Opta на неделе поделился статистикой, которая указывала на вашу плохую реализацию. Вы на это обращали внимание? Столь эмоциональное празднование первого гола связано с этим?

— Да, все именно так. Я не говорю про всех, но есть некоторые журналисты, которые слишком много говорят.

Я уже прошел через свой сложный момент, который свойственен многим нападающим, эмоционально отпраздновал это, отметил для себя. А тому журналисту, который критиковал меня, ответил на поле.

— Это была статистика от портала Opta, а не конкретный журналист.

— Нет, я точно видел, что про меня писал один журналист. Какой? Я не могу вспомнить, как его зовут, к сожалению. Но сейчас я бы спросил у него — что теперь ты скажешь обо мне?

И хочу сказать дополнительно одну вещь. Иногда слишком много внимания уделяется статистике.

Посмотрите на всю ту работу, которую я проделываю на поле. Не на голы и ассисты, а именно на эту работу для команды и партнеров.

По итогам прошлого сезона мне дали награду лучшего игрока чемпионата, а в этом уже из-за 3−4 упущенных моментов началась критика в мою сторону. Считаю это не очень справедливым.

И я тот человек, который будет стараться трансформировать эту критику в конструктивные моменты, — сказал Джон Кордоба.

У «Краснодара» — 15 очков после после шести туров. Лучший старт в истории.