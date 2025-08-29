«Тоттенхэм» огорчил «Челси», а «Зенит» избавился от экс-игрока ЦСКА. Трансферы и слухи дня

В АПЛ много тратят не только гранды. 21-летний полузащитник Матеуш Фернандеш провёл качественный сезон за «Саутгемптон». Пусть и вылетел с клубом из АПЛ, зато накопил 2+4 в 36 матчах. При трансферной стоимости португальца в € 15 млн «Вест Хэм» заплатил за него аж € 44 млн. Посмотрим, оправдается ли риск. А вот «Кристал Пэлас» расстался с € 30 млн, купив у «Вильярреала» Йереми Пино. 22-летний испанский вингер давно на слуху и начал вызываться в сборную ещё четыре года назад. Здесь мыслей о переплате уже не возникает.