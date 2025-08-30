Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с “Динамо”, а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи&raqu

— В целом Карпин сильно меняет «Динамо»?

Источник: Спортс"

— Пытается что-то поменять. Не все игроки, как кажется, понимают, как надо играть, выдерживают нагрузки, адаптировались к его требованиям.

— У тренера Марцела Лички был атакующий футбол. А у Карпина какой?

— Тоже атакующий, все команды у него примерно такие. Может, пока не хватает реализации. Но «Динамо» — клуб, который должен бороться за титулы, значит, должен играть в смелый футбол. И всегда стиль этой команды был атакующий.

— Совмещение тренерских постов в клубе и в сборной может помешать Карпину реализовать свои задумки?

— То, что он две должности занимает, — плохо, конечно. Сейчас вот в чемпионате перерыв, надо работать с командой, оттачивать детали, а он будет занят в сборной.

Раньше в нашем футболе не было такого. Тренер сборной работал с национальной командой, тренер клуба — с клубом. А если были совмещения, то начинались предпочтения: Лобановский брал в сборную игроков киевского «Динамо», Бесков — игроков «Спартака». Это было неправильно, тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи, — сказал бывший тренер «Крыльев Советов».