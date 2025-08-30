После выхода «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову — Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с легендарным “Реалом” — событие миро

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов встретился с главным тренером команды Рафаэлем Уразбахтиным и вратарем Темирланом Анарбековым. 46-летнему специалисту он вручил ключи от автомобиля Hyundai Palisade, а 21-летнему футболисту, отразившему три пенальти в серии с «Селтиком» в квалификации, — Apple Macbook.
«Мы гордимся вашей победой. Это огромный шаг не только для “Кайрата”, но и для всего казахстанского футбола. Искренне желаем новых успехов и всегда готовы поддержать команду. Верим, что “Кайрат” сможет удивить Европу.
Впереди у вас матч с легендарным мадридским «Реалом», который пройдет в Алматы. Это событие мирового масштаба, будем болеть за вас. Вы развиваете казахстанский футбол, а мы — казахстанский автопром", — сказал Смагулов.
