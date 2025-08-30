«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)

Лондонцы ответили отказом, поскольку считают, что камерунец не сильнее ни Альфонса Ареоля, ни Мадса Хермансена — нынешних голкиперов команды.
В то же время интерес к усилению этой позиции у «Вест Хэма» есть, клуб рассматривает другие кандидатуры.
Как сообщает Daily Mail, манкунианцы предлагали подписать вратаря «Вест Хэму».
Лондонцы ответили отказом, поскольку считают, что камерунец не сильнее ни Альфонса Ареоля, ни Мадса Хермансена — нынешних голкиперов команды.
В то же время интерес к усилению этой позиции у «Вест Хэма» есть, клуб рассматривает другие кандидатуры.