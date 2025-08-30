Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы предлагали подписать вратаря «Вест Хэму».

Источник: Спортс"

Лондонцы ответили отказом, поскольку считают, что камерунец не сильнее ни Альфонса Ареоля, ни Мадса Хермансена — нынешних голкиперов команды.

В то же время интерес к усилению этой позиции у «Вест Хэма» есть, клуб рассматривает другие кандидатуры.