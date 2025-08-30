«Вест Хэм» купил 21-летнего опорника Магасса у «Монако» за 17+3 млн евро

Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.41
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.52
П2
2.65
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.57
П2
5.70
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.93
П2
2.37
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.08
П2
6.34
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.83
П2
5.20
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.95
П2
1.93
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.48
П2
8.50
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.23
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.27
П2
2.65
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.89
X
3.56
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.22
П2
4.60
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

«Вест Хэм» купил 21-летнего опорника Магасса у «Монако» за 17+3 млн евро

С 21-летним футболистом заключен долгосрочный контракт.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Магасса сыграл 21 матч в Лиге 1, сделав одну передачу, получив пять желтых карточек и проводя в среднем 48 минут на поле. Также он выступал за сборную Франции U21.

Подробную статистику хавбека можно изучить здесь.

"Мы очень рады приветствовать Сунгуту. Как и Матеуш Фернандеш, это молодой игрок, добившийся впечатляющего прогресса уже в начале своей взрослой карьеры.

Он регулярно играл за «Монако» в течение последних двух сезонов, в том числе в Лиге чемпионов в прошлом году, и очень хорошо выдержал это испытание.

У него есть ряд качеств и характеристик, которые, как мы считаем, помогут нам стать лучше«, — сказал главный тренер “Вест Хэма” Грэм Поттер.

Фото: сайт «Вест Хэма».

«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком — на пять лет.