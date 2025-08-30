Опейкина сообщила, что Мохеби не касался ее груди: «Никто меня не трогал, просто игрок подошел на эмоциях. Вторую желтую — за грубую игру, он понимал, за что удален»

Изначально сообщалось, что иранец коснулся груди Опейкиной, когда пытался оспорить нарушение правил. Потом РФС заявил, что Опейкина удалила Мохеби не за прикосновение к ней: «Игрок “Ростова” получил вторую желтую карточку за грубую игру».
"Вторую желтую карточку — за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, все не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошел на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он.
Но он понимал, за что удален. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это все было выдумано, как воздушный шарик.
Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, легких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины", — сообщила Опейкина.