Опейкина сообщила, что Мохеби не касался ее груди: «Никто меня не трогал, просто игрок подошел на эмоциях. Вторую желтую — за грубую игру, он понимал, за что удален»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.52
П2
2.65
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.36
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.71
П2
6.05
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.93
П2
2.40
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.08
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.85
П2
5.19
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
9.00
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.96
П2
3.85
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.27
П2
2.65
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.61
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.20
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
11.75
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.27
П2
3.35
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.74
П2
1.91
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.04
X
3.44
П2
2.45
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
10.50
X
7.00
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.17
П2
2.31
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.34
П2
3.23
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Опейкина сообщила, что Мохеби не касался ее груди: «Никто меня не трогал, просто игрок подошел на эмоциях. Вторую желтую — за грубую игру, он понимал, за что удален»

На 86-й минуте матча FONBET Кубка России «Пари НН» — «Ростов» (14 августа, 1:0) вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил вингер гостей Мохаммад Мохеби.

Источник: Спортс"

Изначально сообщалось, что иранец коснулся груди Опейкиной, когда пытался оспорить нарушение правил. Потом РФС заявил, что Опейкина удалила Мохеби не за прикосновение к ней: «Игрок “Ростова” получил вторую желтую карточку за грубую игру».

"Вторую желтую карточку — за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, все не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошел на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он.

Но он понимал, за что удален. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это все было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, легких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины", — сообщила Опейкина.