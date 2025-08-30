Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
2
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
1.64
X
13.00
П2
76.00
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
1
:
ПСЖ
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.20
П2
10.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
46.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков"

Матч 3-го тура Ла Лиги закончился со счетом 1:1.

Источник: Спортс"

О том, чего не хватает команде.

"Нам нужен гол, который придал бы уверенности команде с реализацией всех тех голевых моментов, которые у нас были. Соперник хорошо оборонялся, но я думаю, что мы заслуживали победить. Мы не победили, у нас есть два очка.

Я доверяю ребятам, которые приехали сюда. Мы будем продолжать работать. Благодаря упорному труду мы начнем набирать очки".

О текущей ситуации.

"На первом месте всегда стоит команда, а уже потом — очки. Очень трудно победить, играя плохо — иногда это случается, но не всегда.

В сегодняшней игре у соперников был шанс реализовать пенальти. Нам нужно больше забивать, действовать более напористо… У нас есть игроки, способные воплотить это в жизнь. Нам нужны время и терпение".

Об отставании от конкурентов.

"Совершенно очевидно, что самое важное — это дистанция между нами и теми, кто сегодня занимает первое место, но если я начну думать об этом, я забуду о команде. Если я буду думать об этом, я забуду о работе ради получения очков.

Мы должны улучшить игру в обороне, но больше всего нам нужно улучшить игру у ворот соперника… Мы должны создавать больше шансов для нападающих, чтобы у них было больше таких моментов, как сегодня, когда Серлот бил головой", — сказал Симеоне.