Экс-судья Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. По поводу пенальти — очевидная задержка, Заболот

"Хорошо, что ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Мы видим, что нет прыжка и прямой ноги. Умяров играет в мяч, потому дальше идет нормальное движение: он сгибает ногу, которой попадает в соперника. Все детали можно рассмотреть по монитору.