Экс-судья Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. По поводу пенальти — очевидная задержка, Заболот

Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
2
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
1.64
X
13.00
П2
76.00
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
1
:
ПСЖ
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.20
П2
10.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
46.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Экс-судья Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. По поводу пенальти — очевидная задержка, Заболот

Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (2:1).

Источник: Спортс"

На 76-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в подкате попал шипами в ногу Игнасио Сааведры. Главный арбитр встречи Иван Абросимов показал футболисту москвичей прямую красную карточку, но после ВАР изменил свое решение и наказал Умярова желтой карточкой за опасную игру.

На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга. Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.

"Хорошо, что ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Мы видим, что нет прыжка и прямой ноги. Умяров играет в мяч, потому дальше идет нормальное движение: он сгибает ногу, которой попадает в соперника. Все детали можно рассмотреть по монитору.

Конечно, это ошибка. Арбитр РПЛ должен сам принимать решение без потери времени у монитора.

По поводу назначения одиннадцатиметрового: мы видим, что есть очевидная длительная задержка. Заболотный выигрывает позицию, и мяч летит в сторону этих футболистов.

У ВАР были все основания позвать к монитору, и Абросимов принял правильное решение", — сказал экс-арбитр ФИФА.