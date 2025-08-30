Тренер «Сочи» Докампо о будущем Морено: «Любой будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию»

— Почему Морено был удален?
— Нам не понятно, что происходило. Все на эмоциях. Тренер подошел к арбитру и спросил, за что поставили пенальти, и был удален.
— Перед этим было много разговоров об отставке главного тренера, перед матчем появлялись новые разговоры, во время игры тоже. Понимаете, что будет с ним и с тренерском штабом?
— Я не знаю, что произошло, что было во время игры. Мне ничего не известно. Результаты те, которые есть. Любой тренер будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию.
— Борис Ротенберг был на бровке, у него был диалог с Морено.
— Не знаю (о чем говорили), мы сосредоточились на игре, сейчас тренер скажет, — сказал тренер «Сочи» Эдуардо Докампо.