Станкович о результатах «Спартака»: «С “Акроном” и “Зенитом” все могло быть по‑другому, и сейчас бы мы имели 15 очков. Но мы не ищем оправданий и идем вперед»

— Главная идея в том, что у нас сильная команда. А сезон длинный, в ходе которого могут быть неправильные решения и моменты, над которыми надо работать. С «Акроном» (1:1) и с «Зенитом» (2:2) все могло быть по‑другому, и сейчас бы мы имели 15 очков. Но мы не ищем оправданий и идем вперед. Я доволен тем, что команда продолжает работать и не сдается. Мы должны быть едиными.