Станкович о результатах «Спартака»: «С “Акроном” и “Зенитом” все могло быть по‑другому, и сейчас бы мы имели 15 очков. Но мы не ищем оправданий и идем вперед»

— У вас не получился старт сезона. Как смогли переломить тенденцию? В чем ваша заслуга?
— Главная идея в том, что у нас сильная команда. А сезон длинный, в ходе которого могут быть неправильные решения и моменты, над которыми надо работать. С «Акроном» (1:1) и с «Зенитом» (2:2) все могло быть по‑другому, и сейчас бы мы имели 15 очков. Но мы не ищем оправданий и идем вперед. Я доволен тем, что команда продолжает работать и не сдается. Мы должны быть едиными.
— Как скоро вернутся Мартинс и Маркиньос? Поедет ли Мартинс в сборную?
— По Мартинсу у нас есть решение медицинского и тренерского штаба, что он не может ехать в сборную из‑за травмы. У Маркиньоса травма не самая серьезная, но неприятная. Она требует времени и внимания на лечение. Надеюсь, что после перерыва что‑то поменяется, — сказал главный тренер «Спартака».