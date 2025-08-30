Семак о Жерсоне: «У него микроповреждение. Его функциональные кондиции не на лучшем уровне. Сейчас он не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернется»

Жерсон — игрок с прекрасным качеством. Думаю, он нам поможет. Нужно время. Иногда так бывает. Не только иногда, а обычно так и бывает. Практически любой игрок, который к нам переходит. Тот же Вендел из Португалии, тот же Малком из Испании. И другие примеры были. Небольшие исключения, когда игрок приходит и сразу вливается в игру команды, быстро адаптируется, как тот же Клаудиньо к примеру.