Семак о Жерсоне: «У него микроповреждение. Его функциональные кондиции не на лучшем уровне. Сейчас он не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернется»

— У него микроповреждение.
— Но вы его не ставили и в предыдущем матче. Даете ему отдохнуть, чтобы он после напряженного года набирал форму?
— Мы с ним разговаривали. Конечно, для него смена страны, смена чемпионата. Происходит адаптация. Сейчас его функциональные кондиции не на лучшем уровне. И он прекрасно понимает, он хочет играть лучше и будет играть лучше. Но сейчас думаю, что уже не думаю, а знаю, что это эффект переутомления, который мы протестировали, посмотрели.
Действительно, это действительно утомительный для него отрезок, связанный со многими факторами. Он очень много играл в этом сезоне. Просто физически он сейчас не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернется.
Жерсон — игрок с прекрасным качеством. Думаю, он нам поможет. Нужно время. Иногда так бывает. Не только иногда, а обычно так и бывает. Практически любой игрок, который к нам переходит. Тот же Вендел из Португалии, тот же Малком из Испании. И другие примеры были. Небольшие исключения, когда игрок приходит и сразу вливается в игру команды, быстро адаптируется, как тот же Клаудиньо к примеру.
Чемпионат у нас тоже достаточно сильный, я считаю, интенсивный. И нужно тоже привыкнуть и к требованиям, и к тренировочному процессу. Это не значит лучше или хуже. Просто нужно привыкнут к тому или иному соревновательному циклу и к тому или иному тренировочному процессу, — сказал главный тренер «Зенита».
В субботу «Зенит» дома обыграл «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.