Глебов о 0:1 с «Махачкалой» и проблемах «Динамо»: «Целостности какой‑то не хватает. Мы и наши болельщики хотели другого результата. Сегодня мы их не порадовали»

— Вы подошли к болельщикам после игры, и они были недовольны, мягко говоря. Что скажете?
— Понятно, что недовольны. Игра сегодня получилась достаточно вязкая. Много борьбы, подборов. И понятно, что мы и наши болельщики хотели другого результата.
К сожалению, не удалось набрать очки по такой тяжелой игре. Хочу поблагодарить болельщиков, что приехали поддержать нас. Но к сожалению, мы их сегодня не порадовали.
— Если смотреть на прошедшие семь туров, то в чем проблема команды вообще?
— Целостности какой‑то не хватает, не знаю. Тяжело сказать, — сказал полузащитник «Динамо».