Ямаль об 1:1 с «Райо»: «Это очень сложное поле, “Барсе” не хватило интенсивности. Гол пришел со стандарта, соперник сделал замену и игрок остался без опеки. Нужно учиться на таких эпизодах&r

О высокой линии обороны.
«Они [защитники] это отрабатывают, но, думаю, это не стало причиной ничьей. Гол пришел со стандарта. Нужно продолжать играть в наш футбол, придерживаться наших идей до конца и пытаться побеждать».
О пропущенном с углового.
«Мы не переговорили между собой, соперник сделал замену, никто не сообщил, что один игрок остался без опеки. Нужно учиться на таких эпизодах».
О голе пенальти.
«Его назначили за фол на мне, и я почувствовал уверенность. Если доверят, я буду бить пенальти», — сказал вингер «Барселоны» в интервью DAZN.