Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за этот отрезок — огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»

"От лица команды хотел бы извиниться за этот отрезок. Мы огорчены и расстроены результатами, и игрой.
Сейчас будет пауза на игры сборных, и будет больше времени все проанализировать и еще больше работать.
Мы все вместе попали в эту ситуацию, и все вместе должны из нее выбираться.
Надеюсь, что перерыв на игры сборных пойдёт на пользу команде. Есть время подготовиться, после чего начинаем с дерби против «Спартака». Домашний, важный матч, так что отступать некуда.
Будем готовиться, хотим порадовать болельщиков и результатом, и игрой«, — сказал полузащитник “Динамо” Даниил Фомин.