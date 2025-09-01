Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2

Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми — интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»

«Динамо» Махачкала обыграло команду Валерия Карпина (1:0) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Самое главное, что смогли выиграть. Это первое. Второе — понравилось качество игры, которое смогли продемонстрировать.

Перед игрой прекрасно понимали, что от нас потребуются значительные физические затраты, чтобы агрессивно прессинговать на протяжении всего матча. Считаю, это в целом получилось.

Потому что если бы мы не прессинговали, то это позволило бы средней линии «Динамо» хорошо контролировать мяч. Что в принципе в каждом матче они и делают.

У них очень большой процент владения мячом в матчах со всеми командами. Просто интересно посмотреть, как будет после нашей игры. Наверное, это была основная идея.

Считаю, что ребята молодцы. Они все 90 минут этот темп выдерживали. Сыграли очень строго. Радуюсь, что сыграли на ноль. Забили такой трудовой гол.

Очень важно, что смогли порадовать болельщиков. Это самый важный результат«, — сказал главный тренер “Динамо” Махачкала Хасанби Биджиев.

«Динамо» Москва превзошло «Динамо» Махачкала по статистике владения мячом — 58% против 42%.