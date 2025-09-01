Ричмонд
Киву о поражении от «Удинезе»: «Интеру» нужно стараться играть красиво, но быть готовым играть некрасиво. Не могли подобрать правильную тактику для создания моментов"

«Интер» уступил со счетом 1:2 в матче второго тура Серии А.

Источник: Спортс"

"Игра шла в правильном русле, но нам не хватало гибкости. Мы не могли подобрать правильную тактику для создания моментов.

В первой же сложной для нас ситуации мы получили пенальти, а затем потеряли бдительность и концентрацию. Было видно, что у нас есть проблемы.

После перерыва игра пошла лучше: больше решимости, упорства, быстрых действий, хотя со временем мы снова растеряли остроту и не смогли реализовать моменты. Больше создать нам не удалось.

Нужно стараться играть в красивый футбол, но при этом быть готовым играть некрасиво, когда это необходимо, ведь мяч, отправленный в штрафную, порой дать больше пользы, чем красивый пас.

Мы не были великолепны после первой игры, но и не ужасны после этой. Мы продолжаем развиваться. Нам нужно научиться находить баланс, сосредоточиться и усердно работать«, — сказал главный тренер “Интера” Кристиан Киву.