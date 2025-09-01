Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя как‑то это исправить?»

«Для меня вывод из матча такой. Команды показывают классный футбол — эти две точно. “Балтика”, “Зенит” набирает, “Спартак” набирает, “Локомотив” — есть яркие команды. Стадионы хорошие, газон классный.
Но этот пазл не складывается из‑за судейства, которое мы обсуждаем в каждом эфире. Мы не первый год об этом говорим. Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Зачем? Неужели нельзя как‑то это исправить? Возможно же.
В наше время, если рука нашла мяч — пенальти. Если мяч руку — не пенальти. Если бы наш канал не показывал другие матчи, то можно было бы сказать, что мы не понимаем, что происходит в Европе. Но в Италии и Испании подходят к этому иначе. Вот, например, удаление Кордобы.
Почему нельзя показать переговоры ВАР и главного судьи? Если ВАР не позвал судью — к ним вопросы, если позвали, а главный не пошел — к нему«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” Владислав Радимов.