Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2

Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя как‑то это исправить?»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удален во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

Источник: Спортс"

«Для меня вывод из матча такой. Команды показывают классный футбол — эти две точно. “Балтика”, “Зенит” набирает, “Спартак” набирает, “Локомотив” — есть яркие команды. Стадионы хорошие, газон классный.

Но этот пазл не складывается из‑за судейства, которое мы обсуждаем в каждом эфире. Мы не первый год об этом говорим. Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Зачем? Неужели нельзя как‑то это исправить? Возможно же.

В наше время, если рука нашла мяч — пенальти. Если мяч руку — не пенальти. Если бы наш канал не показывал другие матчи, то можно было бы сказать, что мы не понимаем, что происходит в Европе. Но в Италии и Испании подходят к этому иначе. Вот, например, удаление Кордобы.

Почему нельзя показать переговоры ВАР и главного судьи? Если ВАР не позвал судью — к ним вопросы, если позвали, а главный не пошел — к нему«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” Владислав Радимов.