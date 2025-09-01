Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Де Йонг о матче с «Райо»: «Это плохо, когда ВАР не работает. Как будто это не очень серьезная лига. Немного странная ситуация»

«Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Ла Лиги.

Источник: Спортс"

В первом тайме каталонская команда заработала пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Главный арбитр встречи Матео Бускетс не имел возможности посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.

"Я не видел видео, поэтому не знаю, был ли пенальти. Но когда ВАР не работает, это плохо.

То ВАР не работает, то через пять минут работает, то показывает только офсайды, то потом опять не работает. Как будто это не очень серьезная лига. Для меня эта ситуация немного странная«, — сказал полузащитник “Барселоны” Френки де Йонг.

Первая потеря очков «Барсы»: спорный пенальти Ямаля, могли и проиграть.