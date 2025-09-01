Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Мойес про 4 ассиста Грилиша в 3 матчах АПЛ: «Это не моя заслуга. Дело в стремлении Джека стать лучше. Ему нужно немного любви и понимания»

Вингер «Эвертона», арендованный из «Манчестер Сити», сделал 4 результативные передачи в 3 матчах нынешнего сезона АПЛ.

Источник: Спортс"

"Джек Грилиш выглядит даже лучше, чем я думал. Наверное, ему нужно немного любви и понимания. Ему нужно играть. Надеюсь, он начнет наращивать темп и станет еще лучше по ходу сезона.

Он оказывает влияние на ход матчей, поэтому нужно отдать ему должное. Сейчас он получает то игровое время, которого ему, может, не хватало в прошлые сезоны. Джек очень хорош.

Но [его игра] это не моя заслуга. Дело в Джеке и его стремлении стать лучше. Ему есть что доказывать — думаю, у каждого из нас есть что-такое.

Джек хочет показать, что он хороший футболист. Думаю, сейчас он это демонстрирует«, — сказал главный тренер “Эвертона” Дэвид Мойес.