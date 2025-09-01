Мойес про 4 ассиста Грилиша в 3 матчах АПЛ: «Это не моя заслуга. Дело в стремлении Джека стать лучше. Ему нужно немного любви и понимания»

"Джек Грилиш выглядит даже лучше, чем я думал. Наверное, ему нужно немного любви и понимания. Ему нужно играть. Надеюсь, он начнет наращивать темп и станет еще лучше по ходу сезона.
Он оказывает влияние на ход матчей, поэтому нужно отдать ему должное. Сейчас он получает то игровое время, которого ему, может, не хватало в прошлые сезоны. Джек очень хорош.
Но [его игра] это не моя заслуга. Дело в Джеке и его стремлении стать лучше. Ему есть что доказывать — думаю, у каждого из нас есть что-такое.
Джек хочет показать, что он хороший футболист. Думаю, сейчас он это демонстрирует«, — сказал главный тренер “Эвертона” Дэвид Мойес.