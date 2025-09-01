«Пижончики вышли поиграть, смешно смотреть, позор. Говорим, что тренер виноват, а когда будем спрашивать с футболистов?». Колыванов о поражении «Динамо» от «Махачкалы»

"Мы все время говорим, что здесь тренер виноват — там не настроил, здесь. А когда мы будем спрашивать с футболистов?
Где Глебов, которого сейчас в сборную вызвали? Это не игра игрока национальной сборной. Где Фомин? Где Бителло? У них ничего не получается.
Мне кажется, что у них вообще характера нет. Они прекрасно знали, что едут в Махачкалу. Первая атака была на 25‑й минуте, в первом тайме один удар.
Ты же футболист — должен доказывать самому себе. Вся команда растворилась. Сами собой любуются. Пижончики вышли поиграть в футбол. На это уже смешно смотреть.
Ничего не получается — нет ни одного взаимодействия. Это просто позор для футболистов прежде всего", — сказал бывший футболист сборной России Игорь Колыванов.