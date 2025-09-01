"В таких играх детали имеют решающее значение. Первые минуты матча стоили нам победы. Мы пытались войти в игру, но, к сожалению, пропустили в первом тайме.
Во втором тайме мы доминировали и создавали моменты. Счет 3:0 на табло — это слишком жестко.
Мы пошли на риск, и их второй гол фактически поставил точку в игре«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.
«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» — это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения.