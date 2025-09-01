Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2

«Интер Майами» доминировал во 2-м тайме и создавал моменты. 0:3 — это слишком жестко". Маскерано о поражении в финале Кубка лиг

«Интер Майами» уступил «Сиэтл Саундерс» (0:3) в финальном матче Кубка лиг.

Источник: Спортс"

"В таких играх детали имеют решающее значение. Первые минуты матча стоили нам победы. Мы пытались войти в игру, но, к сожалению, пропустили в первом тайме.

Во втором тайме мы доминировали и создавали моменты. Счет 3:0 на табло — это слишком жестко.

Мы пошли на риск, и их второй гол фактически поставил точку в игре«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.

«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» — это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения.