Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2

Лапочкин о ЦСКА и «Краснодаре»: «Много спорных решений Шафеева — не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом. Что нарушает Кордоба? Красная будет отменена, кажется»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

Источник: Спортс"

— Мне кажется, назначение Рафаэля Шафеева себя не оправдало. Мягко говоря, он провел не лучший матч. Очень много спорных решений. Это не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом.

— Почему произошла заварушка с удалением Кордобы?

— Кордоба замахнулся и пытался ударить по мячу. Что он нарушает? Он играет в мяч и дальше по касательной попадает в кисть Мойзеса.

Я не вижу агрессивности, жестокости. Да, он сильно замахивается и бьет по мячу. А дальше бутса вскользь попадает в руку. Не в чувствительную мужскую зону, не в тело, а именно в кисть руки.

Мне кажется, что эта красная карточка будет отменена. Я не вижу оснований для ее показа, — сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.