Лапочкин о ЦСКА и «Краснодаре»: «Много спорных решений Шафеева — не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом. Что нарушает Кордоба? Красная будет отменена, кажется»

— Мне кажется, назначение Рафаэля Шафеева себя не оправдало. Мягко говоря, он провел не лучший матч. Очень много спорных решений. Это не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом.
— Почему произошла заварушка с удалением Кордобы?
— Кордоба замахнулся и пытался ударить по мячу. Что он нарушает? Он играет в мяч и дальше по касательной попадает в кисть Мойзеса.
Я не вижу агрессивности, жестокости. Да, он сильно замахивается и бьет по мячу. А дальше бутса вскользь попадает в руку. Не в чувствительную мужскую зону, не в тело, а именно в кисть руки.
Мне кажется, что эта красная карточка будет отменена. Я не вижу оснований для ее показа, — сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.