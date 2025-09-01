Батчи о «Краснодаре»: «Вы же видите, как судьи ведут себя по отношению к нам. Все видели, что произошло в матче с ЦСКА»

— Мы приехали сюда, чтобы победить. Но то, что мы не проиграли, учитывая обстоятельства, это уже хорошо.
ЦСКА очень хороший соперник, особенно дома, потому что тут хорошая поддержка болельщиков.
— Как вы можете прокомментировать слова Кордобы, что из‑за инцидента он может покинуть РПЛ?
— Все видели, что произошло в этом матче.
Вы же видите, как судьи ведут [себя] по отношению к нам. Не хочу комментировать решения, потому что они знают, что делать, — сказал футболист «Краснодара» Жоау Батчи.
Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.