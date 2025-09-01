Ричмонд
Батчи о «Краснодаре»: «Вы же видите, как судьи ведут себя по отношению к нам. Все видели, что произошло в матче с ЦСКА»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

Источник: Спортс"

— Мы приехали сюда, чтобы победить. Но то, что мы не проиграли, учитывая обстоятельства, это уже хорошо.

ЦСКА очень хороший соперник, особенно дома, потому что тут хорошая поддержка болельщиков.

— Как вы можете прокомментировать слова Кордобы, что из‑за инцидента он может покинуть РПЛ?

— Все видели, что произошло в этом матче.

Вы же видите, как судьи ведут [себя] по отношению к нам. Не хочу комментировать решения, потому что они знают, что делать, — сказал футболист «Краснодара» Жоау Батчи.

Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.