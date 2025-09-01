Ричмонд
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин возглавит «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о назначении бывшего тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Источник: сайт ПФК "Крылья Советов"

Игорь Осинькин станет главным тренером футбольного клуба «Сочи». Об этом «Спорт-Экспресс» сообщил президент команды Борис Ротенберг.

«Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Тренер — это работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать», — прокомментировал Ротенберг.

Игорь Осинькин тренировал самарские «Крылья Советов» с 2020 года. После сезона 2024/25 наставник покинул зелено-бело-синих, так как с ним не продлили контракт. «Сочи» вышел в РПЛ после стыковых матчей. При Морено южане набрали лишь одно очко в семи турах Премьер-лиги.