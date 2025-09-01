Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин возглавит «Сочи»

Игорь Осинькин станет главным тренером футбольного клуба «Сочи». Об этом «Спорт-Экспресс» сообщил президент команды Борис Ротенберг.
«Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Тренер — это работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать», — прокомментировал Ротенберг.
Игорь Осинькин тренировал самарские «Крылья Советов» с 2020 года. После сезона 2024/25 наставник покинул зелено-бело-синих, так как с ним не продлили контракт. «Сочи» вышел в РПЛ после стыковых матчей. При Морено южане набрали лишь одно очко в семи турах Премьер-лиги.