Шермити перешел в «Рейнджерс» из «Эвертона» за 8+2 млн фунтов

По сведениям Sky Sports, сумма сделки составляет 8 миллионов фунтов и 2 млн в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Шермити провел 4 матча за «Эвертон» в АПЛ. Его подробная статистика — здесь.
Изображение: rangers.co.uk.
Шотландский клуб и 21-летний нападающий подписали контракт на 4 года.
