Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

«Ювентус» купил Жегрову у «Лилля» за 14,3+3 млн евро. Контракт — на 5 лет

Туринский клуб объявил о подписании 26-летнего вингера. Стороны заключили контракт до 2030 года.

За трансфер игрока туринцы заплатили 14,3 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, «бьянконери» понесли дополнительные расходы на сумму 1,2 млн евро.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.