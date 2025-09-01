Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

Дешам о критике: «Была всегда. Это никогда не мешало мне спать и делать все для сборной Франции. Но есть черта, которую нельзя переходить — если затрагивают личное»

56-летний специалист заявил, что планирует покинуть пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Источник: Спортс"

"Мне кажется, я уже прощаюсь [со сборной Франции]. Да, этот год последний. Критика была всегда. У каждого может быть свое мнение — я никогда не оглядываюсь назад. Да, я мог бы делать что-то иначе.

Гарантировало бы это лучший результат? У меня есть выбор и ответственность. Сегодняшняя правда не будет той же через месяц. В футболе тебя судят каждые три дня. Я абсолютно непроницаем для всего внешнего.

Игроки более или менее чувствительны. У меня нет проблем с анализом. Но есть черта, которую нельзя переходить — если затрагивают личное, это уже другое. Это никогда не мешало мне спать и делать все для блага сборной", — заявил главный тренер сборной Франции.