Дешам о критике: «Была всегда. Это никогда не мешало мне спать и делать все для сборной Франции. Но есть черта, которую нельзя переходить — если затрагивают личное»

"Мне кажется, я уже прощаюсь [со сборной Франции]. Да, этот год последний. Критика была всегда. У каждого может быть свое мнение — я никогда не оглядываюсь назад. Да, я мог бы делать что-то иначе.
Гарантировало бы это лучший результат? У меня есть выбор и ответственность. Сегодняшняя правда не будет той же через месяц. В футболе тебя судят каждые три дня. Я абсолютно непроницаем для всего внешнего.
Игроки более или менее чувствительны. У меня нет проблем с анализом. Но есть черта, которую нельзя переходить — если затрагивают личное, это уже другое. Это никогда не мешало мне спать и делать все для блага сборной", — заявил главный тренер сборной Франции.