Булыкин про 3 ничьи «Локомотива» подряд: «Судейские трактовки. Решения арбитров влияют на игру, и они не всегда в духе футбола — например, отмена гола Комличенко»

Команда под руководством Михаила Галактионова в чемпионате России не выигрывает на протяжении 3 матчей — 1:1 с «Балтикой», 3:3 с «Ростовом» и 2:2 с «Крыльями».

Источник: Спортс"

— «Локомотив» в третьем туре подряд упускает, казалось, верную победу. Как считаете, можно ли говорить о том, что команда продолжает оставаться претендентом на чемпионство в РПЛ?

— Конечно, всегда есть неудачные отрезки, когда у команд не получается выиграть. Главное — это перебороть и двигаться дальше. Обидно, что команда не в первый раз упускает победу, ведя в счете 2:0, но нужно двигаться дальше.

Я бы, наверное, больше говорил о судейских трактовках. В каждом матче судейские решения влияют на игру, и они не всегда в духе футбола. В последнем матче, например, решение отменить гол Комличенко было, мягко говоря, не в духе футбола.

Понятно, что нужно играть так, чтобы судья не мог помешать. Но мы за справедливую игру и хочется, чтобы честных решений было как можно больше. А результат определяли не судейские решения, а спортивная составляющая.

— Стоит говорить, что «Локомотив» сейчас в кризисе?

— Это первый звоночек, который говорит, что у команды не получается удержать счет. Потому что преимущество в два мяча позволяет команде уверенно себя чувствовать, — заявил бывший нападающий «Локомотива».

«Карасев — позорище российского футбола. Испортил матч. Пусть лучше молодой судит». Агент Комличенко о судействе в игре с «Крыльями».