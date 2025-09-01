«Челси» первым в истории АПЛ выручит больше 300 млн фунтов за лето. Прежний рекорд — 216 млн

Предыдущий рекорд, 215,9 млн фунтов, тоже был установлен «Челси» — в 2023 году. В пятерку также входят «Борнмут»-2025 (198 млн фунтов), «Ливерпуль»-2025 (193,7 млн) и «Манчестер Сити»-2022 (178,9 млн).