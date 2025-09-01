Ричмонд
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2

«Бенфика» купила лучшего бомбардира «Севильи» Лукебакио за 20+4 млн евро и 15% прибыли при перепродаже

Португальский клуб заплатил «Севилье» за вингера 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в виде бонусов. Также лиссабонцы перечислят 15% прибыли при перепродаже футболиста сборной Бельгии.

Источник: Спортс"

Лукебакио провел 38 матчей в прошлом чемпионате Испании и забил 11 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Севильи» можно ознакомиться здесь.

Изображение: slbenfica.pt.