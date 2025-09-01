«Бенфика» купила лучшего бомбардира «Севильи» Лукебакио за 20+4 млн евро и 15% прибыли при перепродаже

Лукебакио провел 38 матчей в прошлом чемпионате Испании и забил 11 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Севильи» можно ознакомиться здесь.
Изображение: slbenfica.pt.
Португальский клуб заплатил «Севилье» за вингера 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в виде бонусов. Также лиссабонцы перечислят 15% прибыли при перепродаже футболиста сборной Бельгии.
