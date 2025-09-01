Глава «Зенита» Илюхина о Зырянове: «У него огромный опыт, харизма, авторитет, он не боится ответственности. Задача — побеждать, формировать ментальность победителя»

— Какие цели и задачи были поставлены перед Константином Зыряновым на новом посту?
— Начнем с того, что Константин Георгиевич стал единоличным исполнительным органом ФК «Зенит». Соответственно, это вся операционная деятельность.
Что касается спортивной части, клуб всегда формирует ментальность победителя по всем направлениям — и женской команды, и в ЮФЛ, и «Зенит‑2», и «Зенит‑м», и так далее. Задача — побеждать, формировать эти победы.
У Константина Георгиевича огромный опыт, харизма, авторитет, он не боится ответственности, — сказала председатель совета директоров «Зенита».