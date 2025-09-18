Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде “Баварии” — в пользу мадридцев, иначе не бывает»

«Если говорить о международной арене, о матчах против европейских грандов, таких как “Бавария”, все спорные решения — всегда в пользу “Реала”. Никогда не бывает решений не в пользу мадридцев, всегда именно так.

Источник: Спортс"

Что касается удаления [в игре с «Марселем»], это было просто смешно. Казалось, что ВАР пытался найти хоть что-то, чтобы оправдать Карвахаля… Это было настолько очевидно! Когда все заходит настолько далеко, то превращается в гротеск«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны”, подчеркнув, что в Испании “Реал” занимает “позицию жертвы”.