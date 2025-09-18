Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде “Баварии” — в пользу мадридцев, иначе не бывает»

Что касается удаления [в игре с «Марселем»], это было просто смешно. Казалось, что ВАР пытался найти хоть что-то, чтобы оправдать Карвахаля… Это было настолько очевидно! Когда все заходит настолько далеко, то превращается в гротеск«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны”, подчеркнув, что в Испании “Реал” занимает “позицию жертвы”.
