Кузьмин об игре против Месси в 2010-м: «У меня в мыслях не мяч отнять, а хотя бы по ногам ему дать, чтобы не прошел. Только оборачиваюсь — он уже по воротам бьет. Настолько резкий и&n

Тренер и бывший защитник «Рубина» принял участие в интервью с нынешним капитаном казанцев Олегом Ивановым.

Источник: Спортс"

В ходе разговора он рассказал о матче с «Барселоной» (1:1) в 2010 году в рамках Лиги чемпионов.

Кузьмин: «Получилось так, что где-то в центре поля мы сошлись. Вот он на меня идет, у меня в мыслях не то, что мяч отнять, а хотя бы просто по ногам ему дать, чтобы он меня не прошел».

Иванов: «В таких случаях, знаешь, как говорят: хорошо бы ручкой потрогать».

Кузьмин: Да-да. Я думаю, ладно, сейчас у штрафной я его собью. Только я оборачиваюсь — он уже по воротам бьет. Настолько резкий, настолько техничный… «- сказал тренер “Рубина” в подкасте “Ива подкаст”.