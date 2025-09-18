Альба о 2:1 со «Спартаком»: «Если бы “Ростов” не забил дважды, все бы говорили, что мы не можем играть в Кубке. На поле сегодня были мужики»

— Даже не знаю. Были хорошие моменты у обеих команд. Важно было победить, нужно было хорошо работать с мячом, в прессинге. На поле сегодня были мужики. Ранее мы тоже хорошо играли с «Динамо», но пропустили три мяча в последние минуты.