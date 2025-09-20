Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.97
П2
1.88
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе — 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы “Милан”, “Барселона”, а у&

"Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70 процентов детей ответили, что Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим.

"Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70 процентов детей ответили, что Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим. Потом они узнают, удивляются: разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?

Возьмите хотя бы спорт. Вчера смотрю сводку чемпионата Армении по футболу: «Ван» победил «Алашкерт». Может, и это связано с развитием футбола? Почему, например, в Европе команды называются «Милан», «Рома», «Ливерпуль», «Барселона», а в Армении нет команд «Раздан» или «Иджеван»? Или «Арташат», по имени нашей древней столицы? Арташат — наша идентичность, Арташат — идентичность наших идентичностей, это столица наших столиц«, — сказал Никол Пашинян журналистам после съезда партии “Гражданский договор”.