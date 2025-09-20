Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе — 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы “Милан”, “Барселона”, а у&

"Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70 процентов детей ответили, что Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим. Потом они узнают, удивляются: разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?