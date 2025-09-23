Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, а я не люблю власть. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их"

«Я говорил Пабло Лонгории (президент “Марселя” — Спортс» «), что одной из причин, по которой я хотел приехать сюда, было желание обыграть “ПСЖ”, потому что они сильнее. Они олицетворяют власть, а я не люблю власть. Так что я с нетерпением ждал этого вечера. Но это ничего не меняет, мы выиграли только один матч и взяли три очка.