Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.83
П2
7.75
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.92
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, а я не люблю власть. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их"

Сегодня «Марсель» обыграл парижан (1:0) в домашнем матче 5-го тура Лиги 1.

Источник: Спортс"

«Я говорил Пабло Лонгории (президент “Марселя” — Спортс» «), что одной из причин, по которой я хотел приехать сюда, было желание обыграть “ПСЖ”, потому что они сильнее. Они олицетворяют власть, а я не люблю власть. Так что я с нетерпением ждал этого вечера. Но это ничего не меняет, мы выиграли только один матч и взяли три очка.

Я рад за своих игроков, за клуб, за всех, кто привел меня сюда, за Лонгорию и Бенатию, за всех жителей Марселя. Я родился болельщиком, поэтому знаю, что значат такие матчи для фанатов. Мы хотим подарить им хорошую неделю«, — сказал главный тренер “Марселя” в интервью Ligue1+.