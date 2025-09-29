Слот об 1:2 с «Пэлас»: «Дело не в том, что они превосходили “Ливерпуль”. Был спорный угловой, после чего мы допустили слишком много моментов в контратаках»

«У “Пэлас” не было инициативы, но они заработали угловой, о котором, кстати, можно спорить, был он или нет, что объясняет [мою] желтую карточку.
После этого мы допустили слишком много моментов в контратаках и упустили их там, где не должны были. Я не говорю, что мы хорошо провели первый тайм, это не так. Но дело не в том, что они нас превосходили. Несколько раз они отдавали мяч в нашу последнюю линию, где выиграли подбор.
«Галатасарай» — другая команда, которую сложно победить. Они выиграли первые семь матчей, поэтому они очень сильны психологически. С ними очень сложно играть, у них есть сильные стороны, но сравнивать их нельзя. Разные игроки, тренеры и тактика«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” на пресс-конференции.
Завтра «красные» сыграют в гостях с «Галатасараем» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.