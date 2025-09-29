Ричмонд
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вест Хэм
0
П1
1.30
X
5.02
П2
15.00
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
П1
1.67
X
3.83
П2
5.90
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
Слот об 1:2 с «Пэлас»: «Дело не в том, что они превосходили “Ливерпуль”. Был спорный угловой, после чего мы допустили слишком много моментов в контратаках»

Мерсисайдцы проиграли матч 6-го тура АПЛ со счетом 1:2.

Источник: Спортс"

«У “Пэлас” не было инициативы, но они заработали угловой, о котором, кстати, можно спорить, был он или нет, что объясняет [мою] желтую карточку.

После этого мы допустили слишком много моментов в контратаках и упустили их там, где не должны были. Я не говорю, что мы хорошо провели первый тайм, это не так. Но дело не в том, что они нас превосходили. Несколько раз они отдавали мяч в нашу последнюю линию, где выиграли подбор.

«Галатасарай» — другая команда, которую сложно победить. Они выиграли первые семь матчей, поэтому они очень сильны психологически. С ними очень сложно играть, у них есть сильные стороны, но сравнивать их нельзя. Разные игроки, тренеры и тактика«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” на пресс-конференции.

Завтра «красные» сыграют в гостях с «Галатасараем» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.