Кьеза не заявлен на игру с «Галатасараем», сообщил Слот: «У Федерико возникла небольшая проблема в матче с “Пэлас”, он не смог закончить тренировку сегодня»

Мерсисайдцы на прошлой неделе внесли вингера в заявку на турнир после травмы защитника Джованни Леони.
«У Кьезы возникла небольшая проблема в последнем матче против “Пэлас” (1:2).
Сегодня он попробовал выйти на поле в начале, но не смог закончить тренировку.
Поэтому мы решили его не брать, так как через несколько дней предстоит матч с «Челси», — сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции.
Команда Слота сыграет с лондонцами 4 октября в 7-м туре АПЛ.
У Кьезы 2+2 в 6 матчах — больше, чем за весь прошлый сезон. Вингер «Ливерпуля» забил «Кристал Пэлас» после выхода на замену.