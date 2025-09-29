Ричмонд
Кьеза не заявлен на игру с «Галатасараем», сообщил Слот: «У Федерико возникла небольшая проблема в матче с “Пэлас”, он не смог закончить тренировку сегодня»

«Ливерпуль» завтра в гостях сыграет с турецкой командой во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Мерсисайдцы на прошлой неделе внесли вингера в заявку на турнир после травмы защитника Джованни Леони.

«У Кьезы возникла небольшая проблема в последнем матче против “Пэлас” (1:2).

Сегодня он попробовал выйти на поле в начале, но не смог закончить тренировку.

Поэтому мы решили его не брать, так как через несколько дней предстоит матч с «Челси», — сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции.

Команда Слота сыграет с лондонцами 4 октября в 7-м туре АПЛ.

У Кьезы 2+2 в 6 матчах — больше, чем за весь прошлый сезон. Вингер «Ливерпуля» забил «Кристал Пэлас» после выхода на замену.