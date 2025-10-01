Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы — “Зенит”, знаем, что играем в великом клубе. Наша цель — победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»

— Лусиано, поздравляем с победой и забитым мячом! Что скажете об игре?

Источник: Спортс"

— Во-первых, спасибо большое! Тяжелый матч, нам было важно обыграть «Рубин», чтобы продолжить набирать очки и не сбавлять ход в Кубке. Каждый успешный результат придает уверенности в своих силах, и я счастлив, что сегодня победа за нами.

— Расскажите подробнее про свой гол.

— Арсен здорово подал в штрафную, а я опередил защитника в борьбе за мяч и смог нанести удар. К счастью, он оказался точным! Очень рад, что голы вернулись, это имеет большое значение для меня.

— Было заметно, что этот гол — долгожданный для вас.

— Да, еще бы! Давно не удавалось отличиться, а ведь забитые мячи жизненно необходимы для нападающего. Поэтому хорошо, что сегодня получилось помочь команде, буду стараться делать это как можно чаще.

— «Зенит» не решал сегодня никаких турнирных задач, но было видно, как сильно команда бьется за каждый мяч и не хочет позволить хозяевам сравнять счет. Откуда такие эмоции?

— Мы — «Зенит», мы знаем, что играем в великом клубе, который в каждом матче преследует единственную цель — победить. На любом поле, в любых обстоятельствах. Это то, что в нашем менталитете, то, что требует от нас этот клуб. Так что, разумеется, важно было выиграть в Казани во что бы то ни стало.

— Сегодня впервые в сезоне на улице было по-настоящему холодно. Как справились с этим?

— Да, сегодня действительно пришлось померзнуть! Было непросто разогреться как следует, но довольно быстро игровой адреналин сделал свое дело — и стало комфортно.

— На вас футболка в честь 45-летия фанатского движения сине-бело-голубых. Как оцените сегодняшнюю атмосферу на нашей трибуне и что можете сказать болельщикам?

— В первую очередь поздравляю фанатов с их праздником! Очень круто, что они смогли быть здесь и поддерживать нас. Благодаря этому мы чувствовали себя на чужом стадионе так, словно вокруг нас только наши болельщики! Для нас это имеет невероятное значение, и их вклад в сегодняшнюю победу огромен, — сказал нападающий «Зенита».