У Альвареса 8 (6+2) очков в 3 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил с пенальти паненкой и сделал 2 ассиста в игре с «Айнтрахтом»

Сегодня нападающий «Атлетико» забил паненкой с пенальти в матче против «Айнтрахта» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1). Он также отдал два результативных паса — на Антуана Гризманна и Джулиано Симеоне.