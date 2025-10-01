Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

У Альвареса 8 (6+2) очков в 3 последних матчах. Форвард «Атлетико» забил с пенальти паненкой и сделал 2 ассиста в игре с «Айнтрахтом»

Сегодня нападающий «Атлетико» забил паненкой с пенальти в матче против «Айнтрахта» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1). Он также отдал два результативных паса — на Антуана Гризманна и Джулиано Симеоне.

Источник: Спортс"

Ранее аргентинец сделал хет-трик в игре с «Райо Вальекано» (3:2) и дубль в матче с «Реалом» (5:2).

Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.